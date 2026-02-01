Atelier Point de croix sur canevas

8 Impasse Haute Chiffolière Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Atelier pour tous à partir de 6 ans

Apprenez à broder et maîtriser la technique du point de croix dans une salle de classe des années 1900. .

8 Impasse Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for all ages 6 and up

L’événement Atelier Point de croix sur canevas Laval a été mis à jour le 2026-02-02 par LAVAL TOURISME