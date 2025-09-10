ATELIER « POINT NOUÉ » Saint-Brevin-les-Pins

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-10 17:00:00

fin : 2025-09-10 18:30:00

2025-09-10

Atelier « Point noué » de 17h à 18h30 technique de base pour réaliser tapis et coussin

Durée 1h30 Tarif 17€ (hors fournitures à choisir en boutique) .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

