ATELIER POINT NOUÉ Saint-Brevin-les-Pins mercredi 28 janvier 2026.
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-28 10:30:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
2026-01-28
Atelier Point noué technique de base pour réaliser tapis et coussin
Durée 1h30- Tarif 28€ (hors fournitures à choisir en boutique) .
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
