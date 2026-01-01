ATELIER POINT NOUÉ

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 10:30:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Atelier Point noué technique de base pour réaliser tapis et coussin

Durée 1h30- Tarif 28€ (hors fournitures à choisir en boutique) .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

L’événement ATELIER POINT NOUÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin