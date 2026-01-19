Atelier poisson arc-en-ciel Enfants 4/6 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier poisson arc-en-ciel Enfants 4/6 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy mardi 10 février 2026.
Atelier poisson arc-en-ciel Enfants 4/6 ans
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
1h Enfants 4 à 6 ans
Date :
Début : 2026-02-10 11:30:00
fin : 2026-02-12 12:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-03-14 2026-03-28
Réalise ton poisson coloré en papier.
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Make your own colorful paper fish.
L’événement Atelier poisson arc-en-ciel Enfants 4/6 ans Vichy a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations