Atelier Poisson d’avril rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Atelier Poisson d’avril rue du 19 Mars 1962 Plouénan mercredi 1 avril 2026.
Atelier Poisson d’avril
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Réalise ton poisson d’avril en mode zéro déchet et viens apprendre de nouvelles
blagues.
Enfants à partir de 5 ans. Sur inscription. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
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English : Atelier Poisson d’avril
L’événement Atelier Poisson d’avril Plouénan a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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