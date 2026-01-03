Atelier Poisson d’avril rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Atelier Poisson d’avril

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Réalise ton poisson d’avril en mode zéro déchet et viens apprendre de nouvelles

blagues.

Enfants à partir de 5 ans. Sur inscription. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English : Atelier Poisson d’avril

L’événement Atelier Poisson d’avril Plouénan a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX