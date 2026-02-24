Atelier Poisson en folie! Musée du Liège et du Bouchon Mézin

Atelier Poisson en folie!

Musée du Liège et du Bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Viens fêter la réouverture du musée autour d’un atelier enfant. Le 1er avril sera l’occasion de réaliser ton plus beau poisson en liège !

Les réservations sont obligatoires par mail ou par téléphone Nombre de places limité ! .

Musée du Liège et du Bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 31 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Poisson en folie!

L’événement Atelier Poisson en folie! Mézin a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de l’Albret