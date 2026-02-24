Atelier Poisson en folie! Musée du Liège et du Bouchon Mézin
mercredi 1 avril 2026
Atelier Poisson en folie!
Musée du Liège et du Bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne
2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Viens fêter la réouverture du musée autour d’un atelier enfant. Le 1er avril sera l’occasion de réaliser ton plus beau poisson en liège !
Les réservations sont obligatoires par mail ou par téléphone Nombre de places limité ! .
Musée du Liège et du Bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 31 57
