Atelier Poissons et sauces Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier Poissons et sauces

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Atelier Poissons et sauces Gravlax, tataki, tartares et carpaccio, pour un travail cru ou mi-cuit, deux modes de cuisson, avec réalisation de sauces à base de fumet frais.

Animé par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire – Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance. .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Fish and sauces workshop: Gravlax, tataki, tartar and carpaccio, for raw or semi-cooked work, two cooking methods, with the creation of sauces based on fresh fumet.

German :

Workshop Fisch und Soßen: Gravlax, Tataki, Tatar und Carpaccio, für rohes oder halbgares Arbeiten, zwei Garmethoden, mit Herstellung von Soßen auf der Basis von frischem Fumet.

Italiano :

Laboratorio di pesce e salse: Gravlax, tataki, tartara e carpaccio, per lavori crudi o semicrudi, due metodi di cottura, con salse a base di brodo fresco.

Espanol :

Taller de pescados y salsas: Gravlax, tataki, tartar y carpaccio, para trabajar en crudo o semicocido, dos métodos de cocción, con salsas elaboradas a partir de caldo fresco.

