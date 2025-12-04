Atelier Poissons et sauces Dossenheim-sur-Zinsel
Atelier Poissons et sauces Dossenheim-sur-Zinsel jeudi 4 décembre 2025.
Atelier Poissons et sauces
4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04 21:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Atelier Poissons et sauces Gravlax, tataki, tartares et carpaccio, pour un travail cru ou mi-cuit, deux modes de cuisson, avec réalisation de sauces à base de fumet frais.
Animé par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire – Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.
Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance. .
4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr
English :
Fish and sauces workshop: Gravlax, tataki, tartar and carpaccio, for raw or semi-cooked work, two cooking methods, with the creation of sauces based on fresh fumet.
German :
Workshop Fisch und Soßen: Gravlax, Tataki, Tatar und Carpaccio, für rohes oder halbgares Arbeiten, zwei Garmethoden, mit Herstellung von Soßen auf der Basis von frischem Fumet.
Italiano :
Laboratorio di pesce e salse: Gravlax, tataki, tartara e carpaccio, per lavori crudi o semicrudi, due metodi di cottura, con salse a base di brodo fresco.
Espanol :
Taller de pescados y salsas: Gravlax, tataki, tartar y carpaccio, para trabajar en crudo o semicocido, dos métodos de cocción, con salsas elaboradas a partir de caldo fresco.
