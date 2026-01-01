ATELIER POLE DANCE !

Réservés à 2 participants par séance, ces cours encadrés par Younès Guilmot vous permettront de découvrir les fondamentaux du pole dance et du style old school. Tout cela dans l’ambiance tamisée et intimiste de la Chaufferie…

Younès est un danseur et artiste diplômé du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. Il collabore avec divers chorégraphes tels qu’Amala Dianor, Alban Richard, et l’artiste Tarek Lakhrissi.

En 2021, il prend son premier cours de pole dance et tombe amoureux de l’univers du gogo-dancing. À travers cette pratique, il s’emploie à déconstruire les représentations et attentes pesant sur les corps masculins et milite pour une approche de l’érotisme plus fluide.

Les premières session d’ateliers seront consacrées à l’apprentissage des bases du pole dance ainsi que quelques mouvements emblématiques du gogo-dancing.

Être en petit comité permettra d’avancer à votre rythme en adaptant les exercices à vos capacités et révéler le·a strip-teaseur·se qui sommeille en vous.À travers l’apprentissage d’une chorégraphie mêlant pas de danse et figures à la barre, Younès vous donnera des clés pour trouver plus de fluidité dans vos mouvements et affirmer votre présence scénique !

La session commencera par un échauffement de 15 minutes.

Les talons (pleasers) sont vivement recommandés, mais restent optionnels.

Trois horaires au choix :

18h30 – 19h45

19h45 – 21h00

21h00 – 22h15

*Prévoyez une tenue de sport courte dans laquelle vous vous sentez à l’aise (brassière/short, bikini, etc.), une petite serviette et une bouteille d’eau.

Retrouvez Younès Guilmot le mardi 13 janvier 2026 en Chaufferie pour un atelier Pole Dance !

Le mardi 13 janvier 2026

de 18h30 à 22h15

payant

28 €

*Prévoyez une tenue de sport courte dans laquelle vous vous sentez à l’aise (brassière/short, bikini, etc.), une petite serviette et une bouteille d’eau.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-13T23:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T18:30:00+02:00_2026-01-13T22:15:00+02:00

Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 4 Cité VéronParis

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/initiation-pole-dance-3/ https://fb.me/e/3SHvnQIhY https://fb.me/e/3SHvnQIhY



Afficher la carte du lieu Bar à Bulles et trouvez le meilleur itinéraire

