Atelier Police scientifique (à partir de 8 ans) BFM Aurence Limoges

Atelier Police scientifique (à partir de 8 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Au cœur de la police scientifique, venez découvrir les empreintes digitales laissées sur une scène de crime. Vous entrez dans une salle où un crime s’est passé. En tant qu’apprentis de la police scientifique, vous devrez repérer les différents éléments importants pour le déroulé de l’enquête.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

