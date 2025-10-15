Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 15 octobre 2025.

Atelier Police scientifique

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Découvre les secrets des empreintes digitales, du portrait-robot et de l’ADN… et de ceux qui utilisent la science au service des enquêtes policières. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier Police scientifique

German : Atelier Police scientifique

Italiano :

Espanol : Atelier Police scientifique

L’événement Atelier Police scientifique Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn