Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 28 janvier 2026.
Atelier Police scientifique
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Découvre les secrets des empreintes digitales, du portrait-robot et de l’ADN… et de ceux qui utilisent la science au service des enquêtes policières. .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Police scientifique
L’événement Atelier Police scientifique Mourenx a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn