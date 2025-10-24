Atelier police scientifique Thiviers

Pour les vacances d’Halloween, la bibliothèque vous invite à incarner un agent de la police scientifique ! Un crime a eu lieu dans notre établissement habituellement si serein. Aidés de vos mentors de Récréasciences, observez et analysez la scène de crimes. Détectez les empreintes digitales laissées sur la scène et découvrez l’envers du décors de ces métiers fascinants. .

English :

A crime has taken place in our usually serene establishment. With the help of your Récréasciences mentors, observe and analyze the crime scene. Detect the fingerprints left on the scene and discover what goes on behind the scenes of these fascinating professions.

German : Atelier police scientifique

In unserer sonst so ruhigen Schule hat sich ein Verbrechen ereignet. Mithilfe Ihrer Mentoren von Récréasciences beobachten und analysieren Sie den Tatort. Entdecken Sie die Fingerabdrücke, die am Tatort hinterlassen wurden, und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen dieser faszinierenden Berufe.

Italiano :

Nella nostra scuola, solitamente serena, è stato commesso un crimine. Con l’aiuto dei vostri tutor di Récréasciences, osservate e analizzate la scena del crimine. Rilevate le impronte digitali lasciate sulla scena e scoprite cosa succede dietro le quinte di queste affascinanti professioni.

Espanol : Atelier police scientifique

Se ha producido un crimen en nuestro normalmente sereno colegio. Con la ayuda de tus mentores de Récréasciences, observa y analiza la escena del crimen. Detecta las huellas dactilares dejadas en el lugar y descubre lo que ocurre entre bastidores en estas fascinantes profesiones.

