Atelier PoliTik’Tok Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-11-29
Votre futur ne se scroll pas, apprenez à vous informer, pas à vous faire influencer !
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

Your future does not scroll, learn to inform yourself, not to be influenced!

Ihre Zukunft lässt sich nicht scrollen, lernen Sie, sich zu informieren, und nicht, sich beeinflussen zu lassen!

Il vostro futuro non si può scorrere, quindi imparate ad essere informati, non influenzati!

Tu futuro no se puede desplazar, así que aprende a informarte, no a influenciarte

