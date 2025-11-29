Atelier PoliTik’Tok Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Atelier PoliTik’Tok Atelier Info Jeunes Chartres Chartres samedi 29 novembre 2025.
Atelier PoliTik’Tok Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Votre futur ne se scroll pas, apprenez à vous informer, pas à vous faire influencer !
.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Your future does not scroll, learn to inform yourself, not to be influenced!
German :
Ihre Zukunft lässt sich nicht scrollen, lernen Sie, sich zu informieren, und nicht, sich beeinflussen zu lassen!
Italiano :
Il vostro futuro non si può scorrere, quindi imparate ad essere informati, non influenzati!
Espanol :
Tu futuro no se puede desplazar, así que aprende a informarte, no a influenciarte
L’événement Atelier PoliTik’Tok Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES