Atelier pollinisateur La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Atelier pollinisateur

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-22

En avril, rendez-vous pour un atelier dédié aux pollinisateurs au cœur du jardin.

Une parenthèse nature pour observer, comprendre et s’émerveiller abeilles, papillons et autres précieux alliés du vivant… essentiels à l’équilibre de nos écosystèmes

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

In April, join us for a workshop dedicated to pollinators in the heart of the garden.

A natural interlude to observe, understand and marvel at bees, butterflies and other precious allies of living beings? essential to the balance of our ecosystems

L’événement Atelier pollinisateur Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme