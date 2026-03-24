Atelier pollinisateur La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Atelier pollinisateur La Bambouseraie en Cévennes Générargues dimanche 5 avril 2026.
Atelier pollinisateur
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-22
En avril, rendez-vous pour un atelier dédié aux pollinisateurs au cœur du jardin.
Une parenthèse nature pour observer, comprendre et s’émerveiller abeilles, papillons et autres précieux alliés du vivant… essentiels à l’équilibre de nos écosystèmes
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
In April, join us for a workshop dedicated to pollinators in the heart of the garden.
A natural interlude to observe, understand and marvel at bees, butterflies and other precious allies of living beings? essential to the balance of our ecosystems
L’événement Atelier pollinisateur Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme