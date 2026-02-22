Atelier Pompon

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

GRATUIT Sur inscription (dès 6 ans) places limitées

GRATUIT Sur inscription (dès 6 ans) places limitées .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Pompon

FREE Registration required (6 years and over) Places are limited

L’événement Atelier Pompon Thiviers a été mis à jour le 2026-02-20 par Isle-Auvézère