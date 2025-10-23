Atelier Poney créatif Saint-Thonan
Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
2025-10-23 2025-10-29
Les jardins de l’éveil vous proposent de vous occuper des poneys et de créer un bijou.
Atelier sans parents.
À partir 7 ans. .
Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
