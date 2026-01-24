Atelier Poney découverte SALECHAN Saléchan
Début : 2026-03-05 14:00:00
fin : 2026-03-05 16:00:00
2026-03-05
Animation de 2 h, ouverte aux enfants de 4 à 10 ans, au cours de laquelle on apprend à aborder un poney, en prendre soin (pansage), faire des exercices ludiques sur le poney (voltige).
Sur réservation au 06 83 85 68 85
Tarif 15 € personne
Animation à faire en famille )
Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.
Une aire de pique-nique est à votre disposition.
Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).
Découvrez la délicieuse boutique de producteurs locaux. .
English :
A 2-hour activity open to children aged 4 to 10, during which you’ll learn: how to approach a pony, take care of it (grooming), do fun exercises on the pony (acrobatics).
Book on 06 83 85 68 85
Price 15 ? person
Family activities )
