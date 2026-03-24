Atelier poney Nantheuil
Atelier poney Nantheuil mardi 7 avril 2026.
Atelier poney
498 Route de Bellevue Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
Visite et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys
Visite et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys .
498 Route de Bellevue Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 51 49 unlienpourtous24@gmail.com
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English : Atelier poney
Visit and cuddle the farm animals, groom and discover how to work on foot with the ponies
L’événement Atelier poney Nantheuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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