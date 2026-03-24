Atelier poney

498 Route de Bellevue Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Visite et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys

Visite et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys .

498 Route de Bellevue Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 51 49 unlienpourtous24@gmail.com

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English : Atelier poney

Visit and cuddle the farm animals, groom and discover how to work on foot with the ponies

L’événement Atelier poney Nantheuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère