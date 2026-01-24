Atelier Ponney découverte ! SALECHAN Saléchan

Atelier Ponney découverte !

Animation de 2 h, ouverte aux enfants de 4 à 10 ans, au cours de laquelle on apprend à aborder un poney, en prendre soin (pansage), faire des exercices ludiques sur le poney (voltige).

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).

Venez découvrir notre boutique de producteurs locaux. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85

A 2-hour activity open to children aged 4 to 10, during which you’ll learn: how to approach a pony, take care of it (grooming), do fun exercises on the pony (acrobatics).

Book on 06 83 85 68 85

Price 15 ? person

Family activities )

