Atelier Pop Graffiti Aquarelle Association Ruche des Arts Langueux

Atelier Pop Graffiti Aquarelle

Association Ruche des Arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-03 14:30:00

fin : 2026-01-03 16:30:00

2026-01-03

Envie de découvrir l’art du graffiti dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ? Rejoignez-nous pour nos ateliers Pop Graffiti et laissez votre créativité s’exprimer !

L’artiste Mélinda Clouin de L’Atelier Kréazen vous accompagne dans la réalisation pas à pas d’un modèle simple, à l’aquarelle. Un temps pour laisser fuser votre sens artistique. Ouvert aux débutants, petits et grands. Sur réservation. .

Association Ruche des Arts 12 Rue de la Chapelle Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59

