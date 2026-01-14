Atelier Pop Graffiti Aquarelle Association Ruche des arts Langueux

Atelier Pop Graffiti Aquarelle

Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Laissez votre créativité s’exprimer avec nos ateliers Pop Graffiti ! Envie de découvrir l’art du graffiti dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ? Rejoignez-nous pour nos ateliers Pop Graffiti !

L’artiste Mélinda Clouin de L’Atelier Kréazen vous accompagne dans la réalisation pas à pas d’un modèle simple, à l’aquarelle. Un temps pour laisser s’exprimer votre créativité. Ouvert aux débutants, petits et grands. Sur inscription. .

Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59

