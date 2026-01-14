Atelier Pop Graffiti Aquarelle Association Ruche des arts Langueux
Atelier Pop Graffiti Aquarelle
Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Laissez votre créativité s’exprimer avec nos ateliers Pop Graffiti ! Envie de découvrir l’art du graffiti dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ? Rejoignez-nous pour nos ateliers Pop Graffiti !
L’artiste Mélinda Clouin de L’Atelier Kréazen vous accompagne dans la réalisation pas à pas d’un modèle simple, à l’aquarelle. Un temps pour laisser s’exprimer votre créativité. Ouvert aux débutants, petits et grands. Sur inscription. .
Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59
