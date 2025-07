Atelier Pop Graffiti Association Ruche des arts Langueux

Atelier Pop Graffiti

Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-22 14:30:00

fin : 2025-07-22 16:00:00

2025-07-22 2025-08-22

Envie d’explorer votre créativité sans aucune expérience préalable en dessin ou peinture ? Rejoignez les ateliers d’Emmanuel Pajot, artiste passionné, pour une immersion dans des techniques artistiques modernes et accessibles à tous les âges.

Découvrez le plaisir de manier des bombes aérosols sans odeurs pour des créations vibrantes, l’art du pochoir pour des motifs précis et originaux, et l’énergie du pop graffiti. Laissez-vous inspirer par l’univers des vinyles 33 tours, supports insolites pour vos œuvres, ou sur des petites toiles.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, ces ateliers sont conçus pour le tout public, dans une ambiance conviviale et stimulante. Venez libérer votre potentiel artistique ! .

Association Ruche des arts 12 Rue de la Chapelle Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59

