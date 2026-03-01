Atelier Pop Graffiti Association Ruche des Arts Langueux

Atelier Pop Graffiti

Association Ruche des Arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Laissez votre créativité s’exprimer avec l’atelier Pop Graffiti ! Découvrez l’art du graffiti dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.

Ce qui vous attend

Un style moderne et accessible à tous Explorez les techniques du graffiti contemporain, parfait pour les débutants comme pour les initiés.

Le pochoir à l’honneur Apprenez à manier le pochoir pour créer des motifs précis et originaux.

L’aérosol sans odeur Une expérience créative agréable et respectueuse de l’environnement.

Convivialité et bonne humeur garanties Partagez un moment fun et créatif avec d’autres passionnés.

Customisation de vinyles 33 tours Offrez une nouvelle vie aux vieux vinyles en les transformant en véritables œuvres d’art.

Création sur petites toiles Réalisez votre propre chef-d’œuvre sur toile, facile à emporter et à exposer.

Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, l’atelier est conçu pour tous les âges et tous les niveaux.

Sur réservation. .

