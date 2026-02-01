Atelier Pop Graffiti Bazaar Hall Saint-Brieuc

Atelier Pop Graffiti Bazaar Hall Saint-Brieuc mercredi 25 février 2026.

Atelier Pop Graffiti

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Découvrez le Pop Graffiti, style coloré et vibrant, en créant une œuvre sur un vinyle avec des pochoirs réalisés par l’artiste et des aérosols sans odeur.

Atelier tout public

Avec Emmanuel Pajot

16h 45 min 20€ avec boisson Règlement sur place   .

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

