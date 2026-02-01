Atelier Pop Graffiti Bazaar Hall Saint-Brieuc
Atelier Pop Graffiti Bazaar Hall Saint-Brieuc mercredi 25 février 2026.
Atelier Pop Graffiti
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Découvrez le Pop Graffiti, style coloré et vibrant, en créant une œuvre sur un vinyle avec des pochoirs réalisés par l’artiste et des aérosols sans odeur.
Atelier tout public
Avec Emmanuel Pajot
16h 45 min 20€ avec boisson Règlement sur place .
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Pop Graffiti Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme