Atelier pop-up avec Elena Selena Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Atelier pop-up avec Elena Selena

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Pop’Up L’imagination en 3D, dans l’univers d’Elena Selena

Venez découvrir l’univers d’Elena Selena, illustratrice jeunesse. Création d’une carte pop-up, invention d’une petite histoire, votre imagination va prendre vie en 3 dimensions. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Atelier pop-up avec Elena Selena

