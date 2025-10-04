Atelier pop-up avec Elena Selena Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Atelier pop-up avec Elena Selena
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Pop’Up L’imagination en 3D, dans l’univers d’Elena Selena
Venez découvrir l’univers d’Elena Selena, illustratrice jeunesse. Création d’une carte pop-up, invention d’une petite histoire, votre imagination va prendre vie en 3 dimensions. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
