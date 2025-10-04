Atelier pop-up avec Elena Selena Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Venez découvrir l’univers d’Elena Selena, illustratrice jeunesse. Création d’une carte pop-up, invention d’une petite histoire, votre imagination va prendre vie en 3 dimensions.

Conditions Pour les enfants à partir de 7 ans, parents bienvenus

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

