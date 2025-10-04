Atelier pop-up avec Elena Selena Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Atelier pop-up avec Elena Selena Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 4 octobre 2025.
Atelier pop-up avec Elena Selena
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Venez découvrir l’univers d’Elena Selena, illustratrice jeunesse. Création d’une carte pop-up, invention d’une petite histoire, votre imagination va prendre vie en 3 dimensions.
Conditions Pour les enfants à partir de 7 ans, parents bienvenus
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com
English : Atelier pop-up avec Elena Selena
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier pop-up avec Elena Selena Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération