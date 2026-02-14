Atelier Pop-up, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux

Atelier Pop-up Mardi 17 février, 10h30 Bibliothèque Jardin public Gironde

Sur inscription sur place ou par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Venez à la bibliothèque créer et décorer vos propres cartes pop-up !

Bibliothèque Jardin public Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 81 38 91 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 81 38 91 »}] Bibliothèque publique spécialisée jeunesse Non accessible aux personnes à mobilité réduite (bibliothèque située au 1er étage, sans ascenseur)

Atelier Do It Yourself de cartes en pop-up création DIY

Visuel créé avec Canva