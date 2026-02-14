Atelier Pop-up, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux
Atelier Pop-up, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux mardi 17 février 2026.
Sur inscription sur place ou par téléphone
Venez à la bibliothèque créer et décorer vos propres cartes pop-up !
Bibliothèque Jardin public
Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux
Bordeaux 33000
Fondaudège
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 81 38 91
https://bibliotheque.bordeaux.fr
Non accessible aux personnes à mobilité réduite (bibliothèque située au 1er étage, sans ascenseur)
Atelier Do It Yourself de cartes en pop-up création DIY
