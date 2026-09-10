Atelier : « Pop-up d’architecture », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier : « Pop-up d’architecture » Dimanche 20 septembre, 14h00 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

RDV au 1er étage du 5e Lieu, dans la salle d’exposition temporaire. A partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec Carole Deltenre.

A partir de 4 ans.

L’idée de l’atelier est de réaliser des cartes individuelles avec des paysages en volume, de l’architecture locale et des personnages traditionnels à partir de pliage, de découpage et de collage de papiers. Nous aborderons les thèmes du patrimoine alsacien et de la Cathédrale de Strasbourg.

Il s’agira de comprendre les principes de base du pop-up et du kirigami avec des pliages et découpes symétriques, pour être ensuite indépendant et créer des mondes, livres et cartes en pop up chez soi !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Avec Carole Deltenre.

©CAUE d’Alsace