Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu Saulieu

Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie de Saulieu pour l’occasion de la fête des Sapins !

Samedi 6 décembre à 14h

Accessible pour les 6 -13ans

GRATUIT Sur Réservation ( places limitées)

Création d’une histoire et illustration en Pop-Up

Info et réservation 03.80.64.18.34 .

Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

