Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu Saulieu
Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu Saulieu samedi 6 décembre 2025.
Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu
Place Monge Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie de Saulieu pour l’occasion de la fête des Sapins !
Samedi 6 décembre à 14h
Accessible pour les 6 -13ans
GRATUIT Sur Réservation ( places limitées)
Création d’une histoire et illustration en Pop-Up
Info et réservation 03.80.64.18.34 .
Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
English : Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu
German : Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Pop-Up de Noël à la Micro-Folie _ Fête des Sapins de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2025-11-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)