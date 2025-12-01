ATELIER POP-UP DES ÉTOILES FILANTES Villate

Atelier animé par Justine Vergès (illustratrice).

4 animaux, tous enrhumés à force de dormir dehors, vont se faire soigner à Toulouse. Chemin faisant, ils décident de s’installer dans la maison du loup. Un peu plus loin, c’est une petite humaine aux boucles d’or qui entre chez la famille Ours et dérange tout sans se gêner. Là-bas, un petit cochon, as de la construction et de l’esquive, se joue du loup. Tipi en paille, cabane en bois, maison en brique. Vous connaissez l’histoire Faut être solide ! Heureusement, toutes ces traques et ces conflits de voisinage s’achèvent en fanfare autour d’une soupe à partager sous les étoiles.

Adaptation, fabrication, interprétation Sybille Bligny .

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

