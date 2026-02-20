Atelier Pop-up ! Fégréac

Atelier Pop-up ! Fégréac vendredi 27 février 2026.

Atelier Pop-up !

15 rue Grégoire Orain Fégréac Loire-Atlantique

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

  .

15 rue Grégoire Orain Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 02 98 01  chloe.boinnot@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Pop-up ! Fégréac a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44