Atelier pop-up Gaillan-en-Médoc
Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Connaissez-vous le pop-up ?
Des images qui sortent des pages ! Imagination, découpage, collage…
Avec Cécile Zannier, artiste conteuse
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI. .
Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
