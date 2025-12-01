Atelier pop-up Gaillan-en-Médoc

Atelier pop-up Gaillan-en-Médoc mercredi 17 décembre 2025.

Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Connaissez-vous le pop-up ?

Des images qui sortent des pages ! Imagination, découpage, collage…

Avec Cécile Zannier, artiste conteuse

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI. .

