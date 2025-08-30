Atelier Pop Up La page explose !

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11

Atelier Pop Up La page explose ! à la bibliothèque d’Argenton sur Creuse.

Pop Up, la page explose ! avec Juliette Binet, dans le cadre de la résidence auteur associé avec l’école maternelle Paul Bert d’Argenton. Sur inscription au 02.54.24.27.01 en binôme, pour les adultes et les enfants à partir de 5 ans. .

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

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English :

Pop Up workshop La page explose! at the Argenton sur Creuse library.

L’événement Atelier Pop Up La page explose ! Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse