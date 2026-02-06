ATELIER POP-UP L’ART DES MAQUETTES EN PAPIER LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

ATELIER POP-UP L’ART DES MAQUETTES EN PAPIER

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Début : 2026-03-05 11:30:00

fin : 2026-03-05 12:30:00

2026-03-05

Découvrez de l’architecture carcérale et fabriquez une maquette pop-up personnalisée du bâtiment !

Michel à travers l’architecture et la création. Après une visite adaptée au jeune public, les participants découvrent le principe du panoptique, symbole de surveillance au XIXe siècle, et réfléchissent au lien entre espace, pouvoir et société. Place ensuite à la pratique à l’aide de papier, ciseaux et colle, chaque enfant fabrique une carte pop-up du Castelet, en s’inspirant de l’architecture du lieu. Une activité originale mêlant patrimoine, sciences et créativité, à vivre en famille ou en groupe.

– Pour les enfants de 6 à 10 ans.

– Réservation obligatoire 5 .

English :

Discover prison architecture and build a personalized pop-up model of the building!

