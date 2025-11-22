Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier pop-up, le bal des oiseaux salle polyvalente Millières

Atelier pop-up, le bal des oiseaux salle polyvalente Millières samedi 22 novembre 2025.

Atelier pop-up, le bal des oiseaux

salle polyvalente 8 D431 Millières Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous proposent un atelier pop-up avec la créatrice Alix Lauvergeat.
Sur inscription au 02 33 76 10 52 ou à culture@cocm.fr ou le jour J selon les places disponibles. De 5 à 99 ans   .

salle polyvalente 8 D431 Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 10 52  culture@cocm.fr

English : Atelier pop-up, le bal des oiseaux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier pop-up, le bal des oiseaux Millières a été mis à jour le 2025-11-06 par Côte Ouest Centre Manche