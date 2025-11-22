Atelier pop-up, le bal des oiseaux salle polyvalente Millières
Atelier pop-up, le bal des oiseaux salle polyvalente Millières samedi 22 novembre 2025.
Atelier pop-up, le bal des oiseaux
salle polyvalente 8 D431 Millières Manche
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous proposent un atelier pop-up avec la créatrice Alix Lauvergeat.
Sur inscription au 02 33 76 10 52 ou à culture@cocm.fr ou le jour J selon les places disponibles. De 5 à 99 ans .
