Atelier Pop-up « monstres et compagnie » Bibliothèque Amélie Paris samedi 29 novembre 2025.
Les bibliothécaires vous proposent un atelier de création pop-up, pour petits et grands.
A partir de 7 ans
Grâce à ton imagination et quelques coups de ciseaux viens créer ton monstre de papier.
Le samedi 29 novembre 2025
de 16h00 à 16h00
gratuit
Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7