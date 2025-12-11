ATELIER POP-UP

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre des nuits de la lecture, plongez dans l’univers magique des contes La Belle et la Bête et Le Chat Botté.

Dans le cadre des nuits de la lecture, plongez dans l’univers magique des contes La Belle et la Bête et Le Chat Botté racontés en Kamishibaï rétroéclairé. Après ce temps de lecture, amusez-vous à créer votre carte pop-up.

Gratuit Sur inscription.

Animé par Céline Pibre, illustratrice. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

English :

As part of the Reading Nights program, plunge into the magical world of Beauty and the Beast and Puss in Boots.

L’événement ATELIER POP-UP Paulhan a été mis à jour le 2025-12-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS