Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais Musée des beaux-arts Agen

Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais Samedi 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Crée une carte « pop-up » à l’aide de reproductions de gravures ou de cartes postales anciennes ! À partir de monuments emblématiques d’Agen, imagine un décor dans lequel des personnages se promèneront.

Jeune public, à partir de 7 ans, avec Hélène Méry, artiste plasticienne.

Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture