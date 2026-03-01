Atelier Popote Papote au Centre Social, Madame est servie !

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Pour ce spécial "Ppote & papote" "Madame est servie ! " dans le cadre de féminin Pluriel.le, les hommes font la cuisine et les femmes créent la décoration de table.

Pour ce spécial "Ppote & papote" "Madame est servie ! " dans le cadre de féminin Pluriel.le, les hommes font la cuisine et les femmes créent la décoration de table.

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com

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English :

For this special "Ppote & papote" "Madame est servie! " as part of féminin Pluriel.le, men do the cooking and women create the table decorations.

L’événement Atelier Popote Papote au Centre Social, Madame est servie ! Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac