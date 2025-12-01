Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine Limoges

Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-23

À partir d’une soucoupe en porcelaine, amuse-toi à créer une décoration à suspendre pour les fêtes de Noël.

En partenariat avec le collectif Peanuts.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

