Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine Limoges
Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine Limoges samedi 13 décembre 2025.
Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-23
À partir d’une soucoupe en porcelaine, amuse-toi à créer une décoration à suspendre pour les fêtes de Noël.
En partenariat avec le collectif Peanuts.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
English : Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine
German : Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine
Italiano :
Espanol : Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine
L’événement Atelier porcelaine 6-12 ans Noël de porcelaine Limoges a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Limoges Métropole