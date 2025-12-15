Atelier portage bébé Périscolaire Château-Salins

Atelier portage bébé Jeudi 29 janvier 2026, 09h00 Périscolaire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00

Fin : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00

Le portage est bien plus qu’un moyen de transport : c’est un véritable outil de connexion, de soutien et d’apaisement pour le bébé comme pour le parent.

Lors de notre atelier, nous explorons différentes façons de porter en toute sécurité, confortablement et en respectant la physiologie de chacun.

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est

Atelier Portage : renforcer le lien, accompagner le mouvement