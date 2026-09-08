Atelier « Portage des bébés » TARBES Tarbes
vendredi 27 novembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Atelier « Portage des bébés »
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 15:30:00
fin : 2026-11-27 17:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Bienvenue à l’atelier mensuel proposé par l’Association locale ADMR Enfance et Famille 65, pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, ainsi que les futurs parents !
Renseignements et inscription > voir bloc Coordonnées
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TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org
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English :
Welcome to the monthly workshop offered by the local Association ADMR Enfance et Famille 65, for parents and their children aged 0 to 3, as well as future parents!
Information and registration > see Contact block
L’événement Atelier « Portage des bébés » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Tarbes|CDT65
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