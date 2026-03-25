Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mardi 14 avril 2026.
Atelier portage physiologique
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Atelier parents et enfants 0-3 ans
Les ateliers de Mama
Inscriptions 06 61 02 93 68
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 02 93 68
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English :
Parents and children 0-3 years
Mama’s workshops
Registration: 06 61 02 93 68
L’événement Atelier portage physiologique Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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