Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier portage physiologique

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Atelier parents et enfants 0-3 ans

Les ateliers de Mama

Inscriptions 06 61 02 93 68

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 02 93 68

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English :

Parents and children 0-3 years

Mama’s workshops

Registration: 06 61 02 93 68

L’événement Atelier portage physiologique Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65