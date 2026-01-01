Atelier porte-clé en pâte polymère Juniors de 7 à 13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier porte-clé en pâte polymère Juniors de 7 à 13 ans

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

1h30 Juniors de 7 à 13 ans

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-19 15:30:00

2026-01-31 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-03-21

Création d’un porte-clé en pâte polymère par modelage.

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Create a polymer clay key ring by modeling.

