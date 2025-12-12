Atelier porte-clé en résine Aire-sur-l’Adour

Atelier porte-clé en résine

16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Atelier bijoux en résine repartez avec votre œuvre

à partir de 8 ans

35€ les 2h .

16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12

