Atelier Porte-clés Hauts de Bienne
Atelier Porte-clés Hauts de Bienne mercredi 15 avril 2026.
Atelier Porte-clés
Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Fabrique un souvenir rien qu’à toi de tes superbes vacances dans le Jura ! .
Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English :
L’événement Atelier Porte-clés Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)