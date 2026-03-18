Atelier Porte-clés

Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Fabrique un souvenir rien qu’à toi de tes superbes vacances dans le Jura ! .

Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English :

L’événement Atelier Porte-clés Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)