Atelier porte-clés Port de La Turballe La Turballe

mercredi 16 septembre 2026 · Port de La Turballe · La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Atelier : porte-clés

Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-21 2026-10-28

Créez des porte-clés colorés avec des designs personnalisés.

Carré, rond, torsadé, choisissez la forme de votre décoration scoubidou. .

Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier : porte-clés La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44