Atelier porte-clés Port de La Turballe La Turballe
mercredi 16 septembre 2026 · Port de La Turballe · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Atelier : porte-clés
Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-21 2026-10-28
Créez des porte-clés colorés avec des designs personnalisés.
Carré, rond, torsadé, choisissez la forme de votre décoration scoubidou. .
Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier : porte-clés La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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