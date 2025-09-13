Atelier Porte Ouverte « La Sauvagine » Brissac Loire Aubance

7 Rue de la Bassinière Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

A l’occasion de la Journée Nationale des Artistes, retrouvez Suzanne Bauruel et Joël Bluteau à « La Sauvagine »

Suzanne Bauruel Plasticienne, scénographe, autrice, son travail s’élabore autour de sites naturels où l’arbre et le fleuve Loire sont les éléments emblématiques. Elle crée à partir de vestiges naturels collectés et réalise de grandes empreintes d’arbres qu’elle transforme et brode elle-même, ces broderies suivent les accidents de lignages des écorces dans leur essence particulière, comme un trait peut s’enchaîner à un autre trait. Elle réanime ce qui dort au fond de la matière de l’écorce et ses aspérités, et remonte à l’immémorial à travers ses cailloux collectés dans le lit de la Loire.

Elle développe une recherche graphique avec les techniques du pastel et de la peinture. Elle travaille la sculpture céramique et le plâtre à partir de ses photos de repérage et de ses dessins. Tous ces gestes de captation lui donnent à rêver la matière, là où s’enchevêtre la poétique des éléments naturels liés à la mémoire du monde. Elle confronte l’interdépendance de l’arbre de l’eau, de la terre et des hommes. Parallèlement, elle organise des cabinets de curiosités et des installations à partir de ses recherches plastiques en les théâtralisant au sein de la compagnie « tralala splatch » théâtre sauvage.

Joël Bluteau Comédien, metteur en scène, scénographe, présente ses sculptures mécaniques, sorte de machineries Pataphysiques qui animent les différents spectacles de la compagnie « tralala splatch » théâtre sauvage, favorisant l’hybridation des expériences esthétiques et l’enchantement de spectateurs. .

7 Rue de la Bassinière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 47 09 02

