ATELIER PORTÉS ACROBATIQUE Félines-Minervois

ATELIER PORTÉS ACROBATIQUE

Foyer rural Félines-Minervois Hérault

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-02

Avec Léa, initiez-vous aux acrobaties et portés rouler, voltiger, explorer le mobilier urbain selon la météo. Un stage sportif et ludique.

Ce stage, animé par Léa, vous plonge dans l’univers du cirque et de l’acrobatie.

Les participants découvrent les bases de l’acrobatie au sol rouler, se tenir sur les mains, voltiger, mais aussi pratiquer les portés acrobatiques en duo ou en groupe. L’atelier met l’accent sur la confiance, la coordination et l’esprit collectif.

Selon la météo, les plus grands pourront explorer le “mobilier urbain” pour expérimenter l’acrobatie dans l’espace public. Léa transmet sa passion avec pédagogie et enthousiasme, permettant à chacun de progresser à son rythme. Ce stage est une occasion de développer force, souplesse et créativité, tout en s’amusant.

Accessible aux débutants comme aux plus expérimentés, il invite à repousser ses limites dans un cadre convivial et sécurisé. .

Foyer rural Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

English :

Join Léa as she introduces you to acrobatics and lifts: rolling, fluttering, exploring street furniture depending on the weather. A sporty and fun course.

