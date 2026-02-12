Atelier portrait à la Picasso Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour
Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-19
Atelier portrait à la Picasso repartez avec votre œuvre
à partir de 8 ans
Apprends à réaliser un portrait en carton à la façon de Picasso, à découper, à peindre et à coller
25€ les 2h
Créneau horaire: 10 à 12h
13h30 à 15h30
16h à 18h .
